Ciampino, incendio in una palazzina: un ferito e quattro intossicati

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 9 in una palazzina di via Morena, a Ciampino. Al momento il bilancio è di una persona ferita e quattro intossicati. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

La vicenda

In base a una prima ricostruzione le fiamme sono partite in un appartamento al secondo piano. L'immobile è stato evacuato. L'ipotesi è che l'incendio sia divampato per un corto circuito di un elettrodomestico. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona.