Spari in strada alla periferia di Roma, nessun ferito

Almeno quattro i colpi sparati e uno di questi ha colpito un'auto in sosta. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi

Spari in pieno giorno ieri alla periferia di Roma. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio in via delle Vigne in zona Corviale. A premere il grilletto un uomo a bordo di uno scooter, con il volto coperto da casco integrale. Almeno quattro i colpi sparati e uno di questi ha colpito un'auto in sosta. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi.

Ipotesi

Non si esclude che l'obiettivo potesse essere un pregiudicato che vive nel quartiere. Non si registrano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.