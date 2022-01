Rieti, finiscono fuori pista con gli slittini: soccorse due ragazze

Due ragazze finite fuori pista dopo aver perso il controllo degli slittini su cui stavano scendendo sono state soccorse oggi sul monte Terminillo, nel Reatino, dal soccorso alpino e speleologico del Lazio. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, in località Sella del Vento. Grazie all'utilizzo della barella invernale e delle tecniche di risalita con contrappesi, le ragazze sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario giunto a Pian de' Valli.

L'altro episodio

Gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti sempre ieri nei boschi del comune di Ciciliano, in provincia di Roma, per prestare soccorso a un uomo di 50 anni ritrovato privo di sensi da alcuni escursionisti. Per l'uomo, colpito da un malore durante una passeggiata, purtroppo non c'è stato niente da fare: inutili i soccorsi giunti sul posto via terra.