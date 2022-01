Roma, incidente in auto per Abraham: tampona utilitaria

Tamponata con la sua Porsche Cayenne un'utilitaria guidata da una signora, ma senza conseguenze. L'attaccante giallorosso è sceso dall'auto per accertarsi delle condizioni della signora, ma nessuno si è fatto male e non è servito l'intervento della municipale

Piccola disavventura mattutina oggi per Tammy Abraham, attaccante della Roma, prima di andare a Trigoria. Il centravanti si stava dirigendo al centro sportivo quando si è reso protagonista di un incidente nei pressi del centro commerciale Euroma2 in zona Eur.

La vicenda

Tamponata con la sua Porsche Cayenne un'utilitaria guidata da una signora, ma senza conseguenze. Abraham è sceso dall'auto per accertarsi delle condizioni della signora, ma nessuno si è fatto male e non è servito l'intervento della municipale. Il calciatore è poi andato a Trigoria dove ha preso regolarmente parte all'allenamento in vista della trasferta di San Siro contro il Milan di giovedì 6 gennaio.