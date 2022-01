Incendio in una scuola a Roma, distrutto il tetto della palestra

L'episodio è accaduto nella scuola Alberto Sordi di via Taggia a Torrevecchia. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo

Fiamme poco prima della mezzanotte nella scuola Alberto Sordi di via Taggia a Torrevecchia, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si apprende, le fiamme hanno interessato il tetto della palestra, distruggendolo, e danneggiato parte del primo piano dell'istituto che non è attualmente operativo in quanto da tempo è interessato da lavori di ristrutturazione. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.