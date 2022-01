Roma, oggi prima domenica ecologica dell'anno. Blocco del traffico

Blocco del traffico oggi a Roma, primo dei quattro appuntamenti con le domeniche ecologiche programmante in questo anno appena iniziato. Il provvedimento è programmato per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza.

Il divieto

L'iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "fascia verde". Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30–12.30 e 16.30–20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, ci sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Le altre deroghe al provvedimento sono riportate nell'ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del comune.