Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:00 – D’Amato visita hub: “Vaccinazioni anche sera di Capodanno”

Visita dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, all'hub di Termini per augurare un buon inizio 2022 a tutti gli operatori sanitari "impegnati in questa dura lotta". "La campagna di vaccinazione anti Covid-19 non si ferma neanche la sera di Capodanno" sottolinea D'Amato.

7:30 - Nel Lazio 8.477 nuovi casi

"Oggi nel Lazio su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6% - aggiunge - I casi a Roma città sono a quota 4.266". L'assessore poi sottolinea che "su dieci decessi sette non erano vaccinati e nessuno aveva la dose booster. Le vaccinazioni nel Lazio non si fermano nemmeno la sera di Capodanno". Nella giornata di ieri somministrati oltre 56 mila vaccini. Sono oltre 37 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico pari al 10% della fascia 5-11 anni.