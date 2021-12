È successo in via Nomentana. Il conducente della vettura è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale del 118: non sarebbe in pericolo di vita

Incidente stradale tra un autobus di linea e un taxi in via Nomentana a Roma. Il conducente della macchina è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale del 118. A quanto riferito dai pompieri, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Parioli.