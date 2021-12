Roma, con Hodighítria il mistero della maternità in scena al Pantheon

Una serata all’insegna del mistero, a partire dal titolo Hodighítria, per celebrare la maternità e la sua bellezza. Si tratta di uno spettacolo di musiche, canti e danze in scena a Roma al Pantheon il 30 dicembre alle 20: a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio, vedrà esibirsi l'Accademia Vocale e il Quartetto d'Archi con i danzatori Simone Repele e Sasha Riva (già Ballet du Grand Théâtre de Genève), Susanna Elviretti (Compagnia Daniele Cipriani) e Agnese Trippa (Mptre Dance Company). Lo spettacolo è stato organizzato nell’ambito della seconda edizione della rassegna "Mirabilia of Music – la Musica apre i Musei" ( IL PROGRAMMA ), progetto culturale voluto dal direttore dei Musei statali della città di Roma, Mariastella Margozzi, con la cura e realizzazione di Anna Selvi, in collaborazione con la Siae.

Hodighítria

Lo spettacolo prende il nome da Hodighítria (o Odegétria), parola greca che significa “colei che mostra la via”, un tipo di icona bizantina in cui la Madonna viene raffigurata con in braccio il Bambino Gesù che, a sua volta tiene, in mano una pergamena che la Vergine indica con la mano destra, come ad indicare “il buon cammino”. La Hodighítria più antica di Roma si trova al Pantheon: fu donata dall’Imperatore Foca a Papa Bonifacio IV nell’anno 609 in occasione della dedicazione di questo antico tempio pagano al culto cristiano che diventa così la Basilica di S. Maria ad Martyres. È a questa Hodighítria che si ispira l’omonimo spettacolo.