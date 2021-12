Cinecittà, intesa con Cassa Depositi e Prestiti per ampliare Studios

Nuovi teatri di posa

Il piano di riqualificazione di Cinecittà prevede la realizzazione di nuovi grandi teatri di posa e di un ampio complesso articolato in numerosi spazi e servizi, tra cui oltre 15 ettari di backlot, ossia una vasta area all'aperto per effettuare le riprese in esterno che permette "di colmare un gap con i competitor continentali e dotare gli Studios di una capacità ambientale unica, considerando anche il fattore climatico favorevole del nostro Paese", viene spiegato in un comunicato. Le opere di ampliamento e innovazione che verranno realizzate una volta finalizzato l'accordo con Cdp, vanno ad aggiungersi agli interventi già pianificati dal Piano Industriale Cinecittà 2022-2026 che prevedono la realizzazione di nuovi teatri, set per la Virtual Reality e la Virtual Production e il più grande Ledwall d'Europa, grazie ai quali verrà incrementata in modo significativo la produttività dei set cinematografici.