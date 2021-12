Sequestra la ex e tenta di violentarla: arrestato 27enne lungo la A1

Un ragazzo di 27 anni di origini venete è stato arrestato lungo l'autostrada A1 dopo aver rapito a Roma la ragazza con cui aveva avuto una relazione. Il giovane, bloccato dalla polizia stradale nei pressi di Orvieto, è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni.

Il rapimento

Con la scusa di volerle consegnare il regalo di Natale, ieri mattina a Roma il 27enne ha convinto la ragazza a salire a bordo della propria auto; la giovane è stata avvicinata mentre stava portando a passeggio il cane di un suo amico. Dopo avere cercato di convincerla a ricominciare la loro storia, visto il rifiuto della ragazza, il 27enne ha imboccato l'autostrada impedendole di scendere dal veicolo. Durante il viaggio, il rapitore si è fermato in una piazzola lungo l'autostrada e ha tentato di violentare la ex, che si è opposta. A quel punto l'ha picchiata e poi ha ripreso il viaggio. La giovane però è riuscita a mettersi in contatto con l'amico che ha allertato le forze dell'ordine e ha riferito che l'auto si era diretta in autostrada verso nord.

L'intervento delle forze dell'ordine

Attivati i servizi di controllo sul tratto autostradale, la polstrada di Orvieto è riuscita a fermare il veicolo segnalato, con a bordo i due. La ragazza - che scesa dal veicolo, riferisce la polizia, ha abbracciato gli agenti - è stata portata negli uffici della stradale, dove ha sporto denuncia spiegando di avere avuto, in passato, una relazione con l'uomo, poi interrotta. Lui, è emerso dagli accertamenti, aveva cercato più volte di convincerla a tornare insieme.