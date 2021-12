Roma, avvistato lupo nella riserva di Decima Malafede: le immagini

"I guardiaparco con la tecnica del fototrappolaggio effettuato in un area in cui si riteneva fosse possibile la frequentazione da parte del grande predatore, hanno ripreso in giorni e punti diversi un esemplare in buona salute", fa sapere RomaNatura

Un lupo è stato avvistato nella Riserva Naturale di Decima Malafede, a sud di Roma. Lo rende noto l'ente regionale RomaNatura, che gestisce l'area protetta, pubblicando un video sulla propria pagina Facebook.

I filmati

"Al termine della campagna di rilevamenti naturalistici effettuati nel mese dicembre ecco la sorpresa, un esemplare di Lupo - scrive l'ente nel post -. Evento non del tutto inaspettato per il personale della riserva, la possibile presenza infatti era nota, anche se fino ad oggi non era possibile documentarlo in modo in modo certo e qualche dubbio rimaneva. Ma ora ci sono i filmati, i guardiaparco con la tecnica del fototrappolaggio effettuato in un area in cui si riteneva fosse possibile la frequentazione da parte del grande predatore, hanno ripreso in giorni e punti diversi un esemplare in buona salute". Ora, conclude RomaNatura, "il passaggio successivo è determinarne il profilo genetico".