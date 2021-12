È avvenuto in Via Flaminia in Quartarella. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice rosso

Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi in Via Flaminia in Quartarella a Riano, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Due le auto coinvolte, che si sono scontrate frontalmente. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.