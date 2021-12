Incendio a Roma, in fiamme un autobus: nessun ferito

Un autobus Tpl ha preso fuoco nel pomeriggio a piazza Monte di Tai, in zona Torrino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale con il gruppo IX Eur. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non risultano persone ferite. A bordo del bus c'era solo l'autista, che è stato visitato dai sanitari e non ha necessitato di trasporto in ospedale. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per consentire l' intervento di spegnimento dell'incendio.