Covid, medici Roma: “Servono reagenti, mai così tanta richiesta test”

A lanciare l'appello è il presidente Antonio Magi: "Registriamo allungamenti di diversi giorni per gli appuntamenti sull'effettuazione dei tamponi molecolari. Tra Green pass e fattori dovuti alle festività, non c'è mai stata tanta richiesta in Italia"

"Registriamo allungamenti di diversi giorni per gli appuntamenti sull'effettuazione dei tamponi molecolari. E questo capita non solo a Roma, ma anche in diverse altre regioni. Tra Green pass e fattori dovuti alle festività, non c'è mai stata tanta richiesta di tamponi in Italia". A dirlo è Antonio Magi, presidente dell'Ordine medici di Roma, che ha lanciato un appello: "Bisogna aumentare gli approvvigionamenti di reagenti. Per fortuna non siamo più nella stessa fase di impreparazione della prima ondata, quindi sono sicuro che potremo risolvere il problema". Magi ha poi aggiunto: "Forse è arrivato il momento di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid".