Roma, picchia la ex fidanzata: arrestato 42enne

Un 42enne romano, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata 26enne, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia Cassia.

L'aggressione e l'arresto

Ieri pomeriggio, in seguito a una richiesta giunta al 112, i militari sono intervenuti in zona Grottarossa nell'abitazione della vittima che ha riferito di essere stata picchiata dall'uomo nel corso di una lite. La donna, che presentava alcuni lividi sul volto, è stata medicata in ospedale. I carabinieri hanno bloccato l'uomo che, a quanto riferito dalla 26enne, si era già reso protagonista di altri episodi di violenza mai denunciati. L'arrestato è stato portato nel carcere di Roma Regina Coeli, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.