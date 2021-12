Roma, nasconde la droga in un pacchetto regalo: arrestato

Il 38enne, fermato in via delle Quattro Fontane, è stato trovato in possesso di 35 grammi di shaboo ed ora deve rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Un 38enne originario delle Filippine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Roma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 35 grammi di shaboo nascosti in un pacco regalo.

L'arresto

Transitando in via delle Quattro Fontane i militari hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo e agitato, e hanno così deciso di fermarlo per un controllo. Ad un primo accertamento, i carabinieri non hanno riscontrato nulla di anomalo ma il persistere dello stato nervoso del 38enne ha convinto i militari ad ispezionare anche il pacchetto regalo che aveva al seguito. Nascosto all’interno di una busta con decorazioni natalizie i militari hanno rinvenuto 35 grammi di shaboo. La droga è stata sequestrata assieme alla somma contante di 90 euro, ritenuto provento di attività illecita, mentre l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.