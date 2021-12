Capodanno 2022, cosa fare a Roma: feste ed eventi da non perdere

A Roma è in programma “Capodarte 2022”: è questo il nome della rassegna organizzata nella Capitale nella giornata del primo gennaio 2022 a partire dalle ore 15, un evento diffuso su tutto il territorio che comprende incontri, spesso a ingresso gratuito, nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e in altri spazi aperti straordinariamente “per ripartire” all’insegna della cultura.

Gli eventi nei Teatri

Al Teatro Argentina l’appuntamento con il Capodanno romano è doppio. Alle ore 17, nella Sala Squarzina, l’attrice e autrice Daria Paoletta presenta il suo spettacolo “Il fiore azzurro” per la rassegna di teatro di narrazione Voce Parole. Alle 19, invece, Silvio Orlando, a conclusione della replica de “La vita davanti a sé” intrattiene con una sua riflessione su “Arte e libertà. Roma riparte in sicurezza”. Al Teatro Eliseo si esibiscono Luca Barbareschi, Sergio Rubini e Marco Zurzolo insieme alla sua band e ad altri artisti. Invece, al Teatro di Tor Bella Monaca il pubblico può incontrare il cantante Joel Torres e i musicisti Josè Ramon Caraballo Armas, Sebastian Marino e Alessandra Procacci.

Gli eventi nei Musei

La domenica del primo weekend del mese di gennaio ingresso gratuito nei musei. È possibile prendere parte a tutti gli eventi e a tutte le visite previste dal “Capodarte 2022” gratuitamente, fatta eccezione per la partecipazione alle mostre “Klimt. La secessione e l’Italia” esposta al Museo di Roma a Palazzo Braschi e quella sui “Marmi Torlonia. Collezionare capolavori” ospitata a Villa Caffarelli ai Musei Capitolini.

La cultura a Capodanno

Il primo gennaio anche le biblioteche aprono le loro porte ad appassionati e curiosi nella giornata del primo gennaio 2022 con eventi organizzati dall’Istituzione Biblioteche di Roma a partire dalle 17.30: stavolta, però, è sempre richiesta la prenotazione obbligatoria per ogni appuntamento. Alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini Ascanio Celestini si esibisce in “Pasolini fuori dal centro”. Alla Biblioteca Arcipelago Auditorium Paolo Di Paolo è il protagonista di “I sentimenti”, una conversazione fra letteratura e cinema. Alla Biblioteca Goffredo Mameli, Loredana Lipperini presenta il suo ultimo libro, “Nome non ha. Cercando la Sibilla”. Alla Biblioteca Villa Leopardi Antonio Pascale presenta il suo “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini”.

Per i bambini

Dalle 17:30 nella giornata del primo gennaio 2022 sono organizzate anche le attività per bambini che possono suonare, scrivere e disegnare in altre biblioteche aperte per l’occasione. La Biblioteca Franco Basaglia organizza “Leggiamo la musica” per bambini fino ai 10 anni. Alla Biblioteca Laurentina apre il laboratorio di scrittura rap “Potere alle parole. Open mic rap jam”. Al Centro Culturale Aldo Fabrizi si impara come fare una graphic novel nel corso dell'iniziativa “Siamo delle fantastiche storie a fumetti”.

I cinema

Al Cinema Troisi, dopo la proiezione del film “Tutto quello che vuoi”, a partire dalle 15.30 è organizzato un incontro con il regista Francesco Bruni e i protagonisti Giuliano Montaldo e Raffaella Lebboroni. Alla Casa del Cinema di Villa Borghese alle 16 viene proiettato nella sala deluxe “Marx può aspettare” realizzato in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. L’ultimo incontro è alle 18 al Nuovo Cinema Aquila: qui sono previste le proiezioni di “Deathmate”, corto vincitore del premio speciale Free Aquila e “Matrix Resurrections” di Lana Wachowski.