Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:00 - Nel Lazio 3.475 nuovi casi, effetti della variante Omicron

"I casi sono in aumento con una crescita al momento lineari, si registrano 3.475 casi positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.