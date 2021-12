Il mezzo trasportava decine di mucche. Non risultano feriti ma alcuni bovini morti

Un camion che stava trasportando decine di mucche si è ribaltato sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 539 in direzione nord. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che il tratto di autostrada è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Non risultano feriti ma alcuni bovini morti. Sul posto la polizia stradale.