Controlli per festività natalizie: sequestrate 170 tonnellate di pesce

Sequestri per 170 tonnellate di prodotti ittici e sanzioni per circa 600mila euro, sono i primi risultati dell'operazione Atlantide effettuata dalla guardia costiera per il periodo delle feste natalizie.

I controlli e i sequestri

Gli uomini della guardia costiera hanno effettuato 6.862 verifiche le quali hanno portato a 385 sanzioni e 295 sequestri. I controlli, iniziati a inizio dicembre, dureranno per tutte le festività. Questi i dati diffusi al ministero per Politiche Agricole, alimentari e forestali. Le operazioni sono state coordinate a livello nazionale dal Centro nazionale di controllo pesca del comando generale della Guardia Costiera di Roma e articolate a livello territoriale delle 15 direzioni marittime regionali.