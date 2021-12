Mattarella ringrazia la Farnesina: testimonianza dei valori della pace

Il presidente della Repubblica è intervenuto alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici : ”Nel volgere lo sguardo nei 7 anni passati non posso che rilevare come l'attività internazionale non sarebbe stata possibile senza il ministero degli esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni” ascolta articolo Condividi

"Nel volgere lo sguardo nei 7 anni passati non posso che rilevare come l'attività internazionale non sarebbe stata possibile senza il ministero degli esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni. Grazie a voi la Repubblica continua nell'opera di testimonianza dei valori della pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo in corso proprio alla Farnesina. "Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Sergio Mattarella per il suo straordinario contributo alla nostra azione di politica estera”, ha detto invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Dalle importanti visite che ha compiuto all'estero ai numerosi Capi di Stato che ha accolto a Roma: ogni suo incontro e contatto ha dato lustro, prestigio e autorevolezza all'Italia", ha sottolineato Di Maio.

Mattarella: "È mio ultimo saluto a comunità ambasciatori" "Il baricentro politico sembra spostarsi dall'Atlantico al Pacifico, l'Europa e l'Africa dovranno interrogarsi sul loro futuro: non bisogna rassegnarsi al fatto che il nuovo secolo sia segnato dalla marginalizzazione dell'Unione europea", ha affermato Mattarella. "L’integrazione europea consenta di prendere decisioni in modo da avere scelte di effettiva sovranità. Usa e Ue si troveranno sempre fianco a fianco, e ora che gli Stati Uniti spostano il loro baricentro verso il Pacifico si impone una responsabilità sempre più diretta dell'Europa. La Ue - ha proseguito il capo dello Stato - è chiamata ad avere un ruolo più rilevante nella strategia della Nato. Sono convinto che la Ue saprà essere efficace nel perseguire questo obiettivo. La pandemia ha posto in luce la vitalità e il valore aggiunto della Ue. Con il lancio di "Next Generation" - ha sottolineato Mattarella - l'Europa è riuscita a costruire un'articolata risposta ai devastanti effetti economici e sociali della crisi. Un'azione comune, frutto di una scelta lucida, che nasce dalla consapevolezza che i destini e gli interessi degli europei sono strettamente intrecciati tra loro. È nostro interesse promuovere un multilaterrismo efficace su tanti temi, dalle migrazioni alla rivoluzione digitale tutte questioni che se affrontate da soli ci condannerebbero alla irrilevanza. Consentitemi - ha concluso il presidente - infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie".