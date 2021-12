Precipita durante set fotografico, morta modella 19enne: indagini

Una ragazza di 19 anni, studentessa all'Istituto di Belle Arti, è morta a causa di un cedimento mentre posava come modella su un set fotografico. L'incidente è avvenuto a Roma, in zona Monteverde, lo scorso 2 dicembre e sulla vicenda sono state ora avviate indagini. La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Il fotografo allo stato non sarebbe indagato.

L'incidente

Lo scorso 2 dicembre la ragazza si era accordata con il fotografo, un amico, per realizzare una serie di scatti sul terrazzo del condominio dove lui abita, in zona Monteverde. Durante il set un nubifragio si è improvvisamente abbattuto sulla zona. Mentre tentava di trovare riparo, la 19enne è precipitata per il cedimento del lucernario nella tromba delle scale del palazzo, di sei piani. Per la 19enne, Francesca Romana D'Elia, residente a Campagnano (Roma), non c'è stato nulla da fare ed è morta sul colpo.