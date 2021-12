Roma, protesta medici No Vax ad assemblea Ordine: insulti e spintoni

Alcuni sanitari hanno urlato "vergogna" e "mafiosi". Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per ristabilire l'ordine. L'assemblea, inizialmente riunita per discutere dell'approvazione del bilancio, è stata rinviata

Insulti e spintoni durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma. Durante l'incontro che si stava svolgendo all'hotel Villa Palace nella Capitale, circa cinquanta sanitari hanno protestato contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei non vaccinati (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

La protesta e il rinvio dell'assemblea

I medici No Vax hanno accusato il consiglio dell'Ordine dei Medici di "non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i medici che non si sono vaccinati". Un atteggiamento definito invece "strumentale" da parte dell'Ordine e che "di fatto ha impedito il normale svolgimento dell'assemblea". Durante la protesta sono volati insulti e qualche spintone. I No Vax hanno urlato 'Vergogna' e 'mafiosi'. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l'ordine. L'assemblea, inizialmente riunita per discutere dell'approvazione del bilancio, è stata rinviata.