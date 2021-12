Roma, donna aggredita e sfregiata con l'acido: è gravissima

La vittima è stata colpita con una bastonata dal suo aggressore, che poi le ha gettato l'acido sul viso. Ora è ricoverata al Policlinico Umberto I ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

Una donna è stata sfigurata con l’acido alla periferia nordest di Roma. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la vittima è stata colpita con una bastonata dal suo aggressore, che poi le ha gettato l’acido sul viso. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, dove è tuttora ricoverata in gravissime condizioni ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno sentendo amici e parenti per rintracciare il responsabile. L'ipotesi di reato per cui si indaga è di tentato omicidio.

Una seconda aggressione

Sempre nella Capitale, un'altra donna è stata vittima di violenza domestica da parte dell'ex compagno, che l'ha picchiata brutalmente causandole fratture multiple al volto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, mentre la donna è ricoverata al Policllinico Umberto I in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico.