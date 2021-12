Il conducente della macchina, un 21enne, si è fermato a prestare soccorso ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito

Incidente mortale in via Palmiro Togliatti, alla periferia di Roma. Coinvolte una moto e un'auto. La vittima è un 37enne che viaggiava sulla moto. Il conducente della macchina, un 21enne, si è fermato a prestare soccorso ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto è intervenuta la polizia locale.