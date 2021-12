Scuola, studenti in corteo a Roma: tensioni con polizia. VIDEO

I manifestanti hanno deviato il percorso prestabilito all’altezza di Porta Portese, riversandosi nei vicoli di Trastevere e bloccando il traffico. Intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa

Momenti di tensione, questa mattina a Roma, tra studenti e forze dell’ordine. Come riferito dall’agenzia Dire, il corteo organizzato dai manifestanti ha deviato il percorso prestabilito all’altezza di Porta Portese, riversandosi nei vicoli di Trastevere. La Polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per bloccare gli studenti e le studentesse, che hanno poi il traffico su Lungotevere dei Pierleoni.