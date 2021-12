Natale, cosa fare a Roma: feste ed eventi da non perdere

Roma è pronta per il periodo di Natale 2021, con eventi, musei, alberi di Natale, luci e addobbi. Molte le iniziative nella Capitale da poter visitare in questo periodo di festa

Alberi di Natale

Passeggiando per Roma ci si può imbattere in uno dei tanti meravigliosi alberi di natale, che addobberanno la Città Eterna in occasione del Natale 2021. Consigliato è quello in piazza Venezia, famoso in tutto il mondo, alto 23 metri e illuminato da migliaia di luci e palline in diversi colori.

I mercatini

Sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 19, nel parcheggio della scuola “L’albero della Vita”, in via di Torrevecchia 345, prende vita un variopinto mercatino di Natale: artigiani, street food, prodotti biologici, vegani ed enogastronomici. Ci saranno anche degli spettacoli di animazione per i bambini (necessaria prenotazione e green pass, il biglietto costa 10 euro a bimbo). Mercatino di Natale anche in Piazza Navona, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali, decorazioni natalizie o prodotti gastronomici. Così come “Christmas Land”, un vintage market che si tiene sei giorni, nei primi 3 weekend di dicembre, in Piazza Ragusa, nell’Ex Deposito Atac.

Tour delle luci

Sempre passeggiando per le strade di Roma, la sera, sarà possibile ammirare la bellezza della Città Eterna, illuminata da luci natalizie. In particolare si consiglia la Via del Corso, via famosa per lo shopping, che offrirà un cielo stellato. Molto suggestiva è anche Via dei Condotti, con installazioni luminose realizzate da Cartoon network, che rappresentano personaggi dei cartoni e dei programmi più seguiti.

I presepi

Ogni chiesa avrà un suo presepe, ognuno con le sue caratteristiche e le sue particolarità. Significativo è quello di Piazza San Pietro, il più famoso, con statue a grandezza naturale, proveniente ogni anno da paesi diversi. In programma anche la “Mostra dei presepi” in Vaticano, sotto il colonnato del Bernini. L’ingresso è gratuito.

Le piste di pattinaggio

Diverse le piste di pattinaggio allestite in punti diversi della città. Si troveranno sulla Via Flaminia, in via Pietro de Coubertin, presso il centro commerciale Euroma2, o presso il famoso Castel Sant’Angelo. Vasta scelta di parchi divertimenti: il più gettonato per il periodo natalizio è sicuramente il Luneur, dove i bambini potranno consegnare direttamente a Babbo Natale la loro letterina. Anche “Cinecittà World” si dota di attrazioni a tema natalizio con un volo virtuale insieme a Babbo Natale.