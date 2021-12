Incendio a Roma, fiamme nella caserma dei carabinieri: un ferito

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo è scoppiato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al momento imprecisate

Un incendio è divampato oggi nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto, in zona Tor di Quinto, a Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo è scoppiato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al momento imprecisate. Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.