Scuola, altri due licei occupati a Roma

Altre due scuole occupate stamattina a Roma. Si tratta del liceo Farnesina e dell'Augusto. Gli studenti del Farnesina hanno scritto una lettera alla preside comunicandole che "la sede centrale del liceo è stata occupata e si terranno corsi aperti agli studenti di ogni sede del Farnesina in orario scolastico e che nelle succursali avverranno picchetti giornalieri, pertanto il regolare svolgimento delle attività didattiche non sarà garantito".

Le dichiarazioni

"Si tratta di una protesta pacifica - sottolineano i ragazzi - nella quale si intende avere un dialogo con il collegio docenti e le autorità per il corretto funzionamento dell'istituto. Ci teniamo inoltre a precisare che siamo consapevoli delle conseguenze che l'occupazione avrà sulla comunità dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola: a coloro che saranno colpiti rivolgiamo le nostre scuse e il nostro dispiacere per ciò che questo gesto potrebbe causare. Ci impegneremo per una protesta pulita nell'interesse di tutti, chiedendo e assicurandoci il rispetto degli studenti verso la nostra scuola e verso le normative vigenti, motivo per cui ogni studente all'interno si è reso disponibile a mostrare la propria certificazione verde". Una manifestazione è stata invece organizzata dagli studenti del classico Plauto, in zona Spinaceto, fuori la scuola. Sul posto la polizia.