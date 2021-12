Roma, accoltellato ragazzo di 27 anni: si indaga per tentato omicidio

Il giovane è stato trovato ferito la scorsa notte in via Giovanni Battista Scozza, in zona Torre Gaia, alla periferia della Capitale

Un ragazzo romano di 27 anni romano con precedenti è stato trovato la scorsa notte in via Giovanni Battista Scozza, in zona Torre Gaia, alla periferia di Roma, con una ferita da coltellata al fianco. Il giovane è stato trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Roma Casilino, dove è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. I carabinieri indagano per tentato omicidio.