Covid, in giro anche se positivi: denunciata una coppia ad Anzio

Una coppia di cittadini moldavi è stata denunciata ad Anzio per aver violato la quarantena domiciliare a cui erano sottoposti in quanto positivi al Covid. I carabinieri, impegnati in una serie di controlli nei comuni di Nettuno, Ardea e Anzio, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti contagio, hanno fermato i due - lui 38 anni, lei 37 - mentre percorrevano viale Nerone a bordo della loro auto. Durante gli accertamenti di rito, i militari hanno così scoperto che la coppia era sottoposta a quarantena ed è dunque scattata la denuncia a piede libero.

Tabaccheria chiusa 5 giorni

Nella giornata di ieri, gli uomini dell’Arma hanno inoltre disposto la chiusura per 5 giorni di una tabaccheria di Ardea dove hanno trovato il gestore che serviva i clienti dietro al bancone sprovvisto di Green Pass e privo di regolare contratto di lavoro.