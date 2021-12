Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio sale lievemente l'incidenza, ma la classificazione del rischio è moderata. "Nessun cambio di colore in previsione, chi vuole venire è benvenuto e potrà anche effettuare, se lo desidera, il richiamo prenotando l'open day di Natale in programma il 19 dicembre prossimo" hanno sottolineato gli assessori regionali al Turismo, Valentina Corrado e alla Sanità, Alessio D'Amato.

10:00 - Vaccino, Vaia: “Estendere obbligo a chi ha contatti con pubblico”

"Per uscire presto da questa emergenza dobbiamo fare uno sforzo e rendere obbligatorio il vaccino per tutti coloro che hanno rapporti con il pubblico, dai dipendenti della Pubblica Amministrazione a quelli della grande distribuzione, dal commercio ai giornalisti". Ne è convinto il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia che, in un'intervista a 'La Repubblica' aggiunge: "Il Green Pass è certamente un ottimo strumento, anche da noi stiamo registrando una buona affluenza di prime dosi, di gente che alla fine si decide a fare questo passo. Ma oltre all'analisi è il tempo della proposta e poi dell'azione che spetta alla politica". E alla domanda su cosa ne pensi del fatto che qualcuno proponga "di far rientrare i medici No vax sospesi con obbligo di tampone", Vaia risponde: "Ma scherziamo? Io sono per estendere l'obbligo a molte altre categorie di lavoratori. Figuriamoci se posso pensare a sanitari non vaccinati. È impensabile, sarebbero una bomba in corsia e dobbiamo proteggere i nostri ospedali”.

9:05 - Rinviati per quarantena i concerti del Museo del Saxofono

Sono stati rinviati per quarantena i concerti di oggi e domani in programma al Museo del Saxofono a Maccarese, nel comune di Fiumicino. "A causa dell'avvenuto contatto con una persona rivelatasi positiva al Covid 19, e nel rispetto delle normative anti-covid, i concerti della Big Night Dance e della Continental Dixie Band sono rinviati a data da definire", comunica lo staff del Museo. Sempre oggi e domani il Museo rimarrà chiuso per procedere alla sanificazione di tutte le sale e degli ambienti. "In via precauzionale, il personale del Museo coinvolto si sottoporrà a quarantena cautelativa", fa sapere ancora lo Staff. I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date. Tutti coloro che sono già in possesso del titolo d'ingresso verranno contattati telefonicamente.

8:31 - Lazio a rischio moderato, per turisti Open day

Si registrano nella regione 1.871 nuovi casi (+495 rispetto a ieri), 13 decessi (+3), 786 ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861. "Il valore Rt è 1.06 più basso del valore Rt nazionale - ha detto l'assessore D'Amato - classificazione del rischio è moderata, incidenza in lieve aumento con una velocità più bassa. Mantenere alta l'attenzione, in crescita seppur sotto soglia entrambi i tassi di occupazione ospedaliera". Ieri si è registrato un nuovo record di somministrazioni, oltre 60 mila vaccini il 40% in piu' del target'. Da lunedì alle 16 verranno aperte le prenotazioni per la fasci 5-11 anni." Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli" ha spiegato l'assessore. Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione. Sui canali social di SaluteLazio le faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti.