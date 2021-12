Grave incidente ieri a Roma in via Tuscolana. Un uomo di 51 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo della Luce. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è successivamente deceduto. Sul posto la polizia locale. Sono in corso accertamenti per per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.