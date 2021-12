Bullismo, ragazzina picchiata da tre coetanee a Latina: denunciate

Tre ragazzine di 14 anni sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma per aver aggredito una coetanea sabato sera in centro a Latina. Le immediate indagini svolte dagli agenti della Questura di Latina hanno consentito l'identificazione certa delle tre responsabili.

L'aggressione

A quanto ricostruito, la vittima stava passeggiando in centro con un'amica quando è stata aggredita dalle tre ragazzine perché 'colpevole' di guardarle male. La ragazza ha tentato di sottrarsi alla provocazione ma prima che riuscisse ad allontanarsi è stata afferrata per i capelli da una delle tre indagate e poi picchiata con calci e pugni. Alla fine le tre ragazze si sono allontanate, permettendo all'amica della vittima di soccorrerla.

È stato accertato che la ragazza aggredita è da tempo vittima di vessazioni messe in atto dalle stesse tre giovani, iscritte allo stesso istituto scolastico da lei frequentato.