Maltrattamenti, picchia la madre: arrestato 23enne a Roma

Ha picchiato la madre con pugni e schiaffi al culmine di una lite per futili motivi, per questo un giovane di 23 anni a Roma è finito in carcere, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Aggredita dal figlio, la donna è riuscita a chiamare il 112, così i carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno raggiunto l'appartamento e bloccato il giovane. Ai militari la donna ha riferito che non si è trattato di un episodio isolato, ma di star subendo percosse e maltrattamenti sin dall'aprile del 2020.