Roma, scappa dai carabinieri a bordo di un'auto rubata: arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Roma per per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Secondo quanto ricostruito l'uomo, che ha già dei precedenti, ha provato a scappare dai carabinieri a bordo di un'auto rubata.

La vicenda

I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Cassia bis hanno notato che l'uomo, mentre era alla guida di un'utilitaria, alla vista dei militari ha effettuato una manovra repentina per evitare di essere fermato. Da qui ne è nato un inseguimento durato per alcuni chilometri. Poi il 31enne, dopo aver accostato nei pressi del cancello di un'abitazione, ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato. In seguito i carabinieri hanno accertato che l'auto sulla quale l'uomo viaggiava è risultata denunciata rubata lo scorso 7 novembre, facendo così scattare per il 31enne anche la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa dell'udienza di convalida.