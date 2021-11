Roma, colto da malore finisce contro auto: muore autista di un bus

L’incidente è avvenuto nella notte in via della Magliana. Sul mezzo della linea Tpl non c’erano passeggeri

Il conducente di un bus della linea Tpl è morto, probabilmente a causa di un malore, mentre era alla guida del mezzo, che è andato a scontrarsi contro alcune auto in sosta. È accaduto intorno alla mezzanotte in via della Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale del Gruppo IX Eur. L'autista, un uomo italiano di 45 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Nessun passeggero era a bordo al momento dell'incidente. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.