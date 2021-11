Roma, occupato un altro liceo: è il Carducci di via Asmara

Occupata un'altra scuola nella Capitale. Si tratta del liceo Carducci di via Asmara, nel quartiere Trieste. Sul posto la polizia. All'interno, secondo quanto si apprende, circa 200 ragazzi. Al momento non si segnalano criticità. L'occupazione di oggi scatta a due giorni da quelle avvenute lunedì in cinque scuole di Roma.

Ppreside sceglie Dad: "Garantire il diritto allo studio"

La Dad contro l'occupazione. Questa è, invece, la scelta di una dirigente scolastica di Roma - del Liceo scientifico Nomentano - che dopo l'occupazione ha subito attivato la didattica a distanza: chi non partecipa sarà segnato assente. La preside Giulia Orsino da oggi ha scelto la Dad per garantire "il diritto allo studio". "In attesa di poter riprendere le lezioni in presenza. Vi comunico che le lezioni riprenderanno in modalità a distanza da mercoledì 24 novembre. I docenti comunicheranno agli studenti il link per le lezioni. Potranno collegarsi gli studenti che non sono impegnati nell'occupazione della scuola. Interrogazioni e verifiche scritte saranno rinviate al rientro in presenza".