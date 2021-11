Covid, assessore Lazio: “Da Regioni proposta mascherine all’aperto”

"L'ipotesi delle mascherine all'aperto è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il Governo. È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che aggiunge: "Mascherine anche all'aperto e soprattutto nei luoghi affollati". La misura è stata richiesta in vista delle festività quando assembramenti nelle città sono frequenti anche per lo shopping (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA .- LA SITUAZIONE NEL LAZIO)..