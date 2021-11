Figliuolo: ieri record terze dosi, campagna vaccinale senza precedenti

Così il commissario straordinario al Sant'Eugenio di Roma: “Abbiamo somministrato ad oggi 95 milioni di dosi e distribuito oltre 100 milioni. Dati che ci vedono ai primissimi posti in Europa. L'87% della popolazione over 12 è protetta, i contagi crescono ma abbiamo uno scudo"

“Ieri abbiamo fatto il record delle terze dosi, sono oltre 164mila e speriamo che le cose procedano così”. A riportare il dato è il commissario strordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, intervenuto all'Open Day per donne in gravidanza e allattamento svoltosi al Sant'Eugenio di Roma. “È un successo italiano, abbiamo fatto una campagna capillare, inclusiva e senza precedenti - ha proseguito - che ha visto la partecipazione convinta di tutta la popolazione italiana. Abbiamo somministrato ad oggi 95 milioni di dosi e distribuito oltre 100 milioni. Dati - ha sottolineato Figliuolo - che ci vedono ai primissimi posti in Europa. L'87% della popolazione over 12 è protetta, i contagi crescono ma abbiamo uno scudo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Ospedali reggono anche grazie a vaccino"

"Siamo nella quarta ondata, intorno a noi, specie ad Est, i dati sono abbastanza allarmanti, i contagi in salita, ma gli ospedali stanno tenendo e, oltre alla grande professionalità di chi vi opera, va detto che il vaccino sta facendo la sua parte". Poi, sull’apertura delle terze dosi agli over 40 ha detto: Non è che da oggi si parte e tutti contemporaneamente si fanno la vaccinazione; ci saranno i tempi tecnici, il sistema di prenotazioni".

"Riapre hub alla Cecchignola"

Figliuolo ha poi annunciato che "per incrementare nel Lazio e a Roma le terze dosi riaprirà l'hub della Cecchignola. Sulla campagna vaccinale contro il Covid il Lazio ha fatto molto bene la sua parte". Il generale ha poi definito l'Open day "un evento importante. Le donne in gravidanza e in allattamento sono una categoria da proteggere in quanto custodi della vita ed è positiva l'opera di sensibilizzazione fatta in maniera scientifica dal Sant'Eugenio".