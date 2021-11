È accaduto in via Guglielmo Albimonte. Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada con chiusura dell’area interessata e alla viabilità

Cedimento del manto stradale alla periferia di Roma che ha creato una voragine profonda circa 5 metri. Lo riferisce la polizia locale. È accaduto in via Guglielmo Albimonte. Sul posto sono giunti gli agenti del V Gruppo Prenestino, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della via con chiusura dell'area interessata e alla viabilità.