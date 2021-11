Manifestazione no vax a Roma, Lucarelli: Ecco chi mi ha aggredita

La vicenda

approfondimento

Manifestazione no vax a Roma, Lucarelli: “Sono stata aggredita”

La giornalista, sempre su Twitter, aveva spiegato che cosa le era accaduto: “Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile. Denuncerò”. In un altro tweet aveva scritto: “Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell'ordine nell'area del Circo Massimo. Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti”.