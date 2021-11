Covid Roma, per gli hotel picco di disdette per il periodo di Natale

Si spera in una frenata dei contagi, ma alle strutture non rimane che provare a vendere qualche stanza con cancellazione gratuita fino al giorno prima dell’arrivo

Aumentano i contagi e gli hotel a Roma perdono clienti per le festività natalizie e per Capodanno. Secondo Tommaso Tanzilli, direttore di Federalberghi Roma, "il 20% delle camere prenotate sono state già disdette". E il trend, aggiunge, "è in peggioramento", con strutture già sull'orlo del fallimento a cui questa nuova ondata di casi positivi potrebbe dare la mazzata finale. A riportarlo è La Repubblica.

La dinamica

Si spera in una frenata dei contagi, ma alle strutture non rimane che provare a vendere qualche stanza con cancellazione gratuita fino al giorno prima dell’arrivo. Su Booking, Trivago, Expedia e siti per la prenotazione delle camere, doppie, triple e familiari si trovano a prezzi stracciati rispetto ai tempi pre Covid.