Prende a pugni la compagna, arrestato 34enne a Bracciano

L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in un'altra abitazione, mentre la compagna è stata affidata alle cure dei medici del 118 e accompagnata all'ospedale di Bracciano

Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri vicino Roma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente.

L'intervento dei carabinieri

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Bracciano, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno raggiunto l'abitazione della coppia trovando la vittima, una cittadina straniera di 34 anni, che in lacrime si stava allontanando a piedi. In casa i militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol. Ai militari la donna ha riferito che, al culmine di un violento litigio, l'uomo l'aveva colpita con pugni e schiaffi procurandole lesioni al volto.

Il 34enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in un'altra abitazione, mentre la compagna è stata affidata alle cure dei medici del 118 e accompagnata all'ospedale di Bracciano.