Minaccia un uomo con coltello, arrestato nonno del calciatore Scamacca

Il nonno di Gianluca Scamacca, 22enne attaccante del Sassuolo e della nazionale, è stato arrestato a Roma dalla polizia di Stato per minacce e resistenza pubblico ufficiale. Lo riporta il Corriere della Sera. E' successo venerdì 12 novembre in zona Serpentara.

La vicenda

A quanto riportato Salvatore, 62 anni, dopo aver litigato con un uomo, è tornato a cercarlo in un bar del quartiere, in via Don Giustino Maria Russolillo, armato di coltello e ubriaco. Sul posto sono intervenuti gli agenti, allertati dal titolare del locale. All'arrivo dei poliziotti Scamacca ha reagito con violenza prima di essere disarmato e ammanettato.