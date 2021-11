Nascondeva metanfetamina in valigia, arrestato a Fiumicino

I carabinieri della Compagnia "Aeroporti di Roma", con la collaborazione del personale del servizio anti frode dell'Agenzia delle Dogane, hanno arrestato all'aeroporto di Fiumicino, in flagranza di reato, un 25enne di nazionalità indiana per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, appena sbarcato a Roma da Dacca, aveva nascosto nel proprio bagaglio 2.280 pasticche del tipo "Yaba" per un peso complessivo di 250 grammi. L'Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell'arresto, ha confermato la custodia presso la Casa Circondariale di Frosinone, in attesa della definizione del giudizio penale.