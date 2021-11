“5G ITALY ”, dal 30 novembre al 2 dicembre a Roma e online

L'evento si terrà con la modalità ibrida online sul portale dedicato e on site, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio

Si rinnova l’appuntamento annuale con 5G ITALY, la conferenza quest'anno è intitolata “5G Italy - a European Perspective. Pnrr, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita”. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa e organizzata dal CNIT, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni. L'evento si terrà con la modalità ibrida online sul portale 5GItaly.eu e on site, a Roma, per tre giorni dal 30 novembre al 2 dicembre, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio. Per seguire online, in modo gratuito, la conferenza è necessario registrarsi sul portale.

La conferenza

L'iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e di approfondimento sulle sfide tecnologiche. La rete di TLC e il 5G saranno i temi al centro della conferenza che avrà un focus sull’Italia, sull’Europa e sui programmi di spesa del Pnrr, che prevede l’allocazione di importanti risorse per la digitalizzazione del Paese. La partecipazione in sala è consentita solo su invito personale da parte dell'organizzazione. 5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT, ente che svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT, consorzia 38 università pubbliche, dispone di 6 laboratori nazionali con oltre 100 ricercatori e ad esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.