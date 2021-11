Un albero è caduto in via Emilio Morosini a Trastevere, nel centro di Roma, finendo su tre veicoli in sosta. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Sul posto gli agenti della polizia locale del I Gruppo Ex Trevi, che hanno messo in sicurezza l'area. La strada è stata chiusa momentaneamente per permettere la rimozione dell'albero da parte dell' Ufficio Giardini. Non risultano feriti.