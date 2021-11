Roma, cocaina nascosta nelle palline da padel: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 40enne romano, con precedenti, in via dell’Archeologia, nel quartiereTor Bella Monaca, dopo averlo sorpreso con due palline da padel contenenti 10 involucri di cocaina. Con sé aveva anche 240 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. I militari lo hanno fermato mentre si aggirava con fare sospetto. Quindi hanno notato che le due palline in suo possesso presentavano un taglio esterno, attraverso il quale il 40enne aveva nascosto lo stupefacente. L’uomo è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco più tardi, a seguito di un'altra ispezione fatta all'interno di un garage sotterraneo della zona, i carabinieri hanno trovato e sequestrato altre 225 dosi di cocaina.